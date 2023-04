Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία “ILINA” - Θεσσαλονίκη: Πλημμύρισαν δρόμοι, εγκλωβίστηκε οδηγός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Θεσσαλονίκη. Κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων. Προβλήματα και στο αεροδρόμιο "Μακεδονία".



Με την κακοκαιρία «ILINA» να πλήττει τη Θεσσαλονίκη, αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, μετατρέποντας σε δύσκολη αλλά και επικίνδυνη την διέλευση των οχημάτων.

Στα Κοιμητήρια της Θέρμης η ποσότητα των ομβρίων υδάτων ήταν αρκετή για να σχηματιστούν καταρράκτες, εμποδίζοντας τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι απέφευγαν τα σημεία που το νερό ήταν αρκετό.

Λίγο πιο κάτω, στην οδό Γεννηματά, στο ρέμα της Πυλαίας, σχηματίστηκε μια μεγάλη λίμνη και για ακόμη μια φορά ένας οδηγός εγκλωβίστηκε από τον όγκο των νερών που “κατέβαιναν”. Μάλιστα ο οδηγός δε δίστασε να ανέβει στην οροφή του αυτοκινήτου του για να καλέσει την οδική βοήθεια.

Λόγω των δυνατών ανέμων έχουν πέσει δέντρα και αντικείμενα, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει τραυματισμός. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε, μέχρι στιγμής, δέκα κλήσεις για πτώσεις δέντρων και δύο για αφαίρεση αντικειμένων.

Στη Θεσσαλονίκη το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ήχησε στις 11.00 το πρωί, αλλά και στις 19.00.





Βροχερός είναι ο καιρός σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω έντονης βροχόπτωσης και υπερχείλισης του ποταμού Αλιάκμονα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη δημοτική οδό (παράλληλη της Εγνατίας Οδού), μεταξύ των οικισμών Νησελουδίου και Πρασινάδας στην Ημαθία. Xιονοπτώσεις καταγράφονται στα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου Φλώρινας, Βασιλίτσας Γρεβενών, Σελίου Ημαθίας και του Καϊμακτσαλάν(Βόρας) στην Πέλλα.

Η κακοκαιρία «Ilina» προβλέπεται ότι θα φέρει και αύριο καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Προβλήματα και στο αεροδρόμιο "Μακεδονία"

Προβλήματα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με καθυστερήσεις στις αφίξεις πτήσεων και μία ακύρωση προκάλεσε η κακοκαιρία «Ilina».

Πτήσεις της Lufthansa από Μόναχο για Θεσσαλονίκη και της Ryanair από Στοκχόλμη για Θεσσαλονίκη προσγειώθηκαν στην Αθήνα, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία». Τελικά και οι δύο πτήσεις έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με πάνω από τρεις ώρες καθυστέρηση.

Πτήση της Aegean, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη αναγκάστηκε να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με τρεις ώρες καθυστέρηση.

Τέλος, ακυρώθηκε πτήση της Ολυμπιακής από Ηράκλειο για Θεσσαλονίκη.

Πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Τμήμα οροφής έπεσε πάνω στην έδρα δασκάλας δημοτικού σχολείου (εικόνες)

Κολωνός: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η 12χρονη θύμα μαστροπείας

Μεσσηνία: 92χρονη καταγγέλλει 39χρονο για απόπειρα βιασμού