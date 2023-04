Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε mini market με μεγάλη λεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θρασύτατος ληστής, εκτός από τις εισπράξεις πήρε και σακούλες με τσιγάρα, αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ.

Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, σε mini market στη συμβολή των οδών Βενιζέλου με Γραβιάς, στην Άνω Πόλη.

Λίγο πριν τις 23:00, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπούκαρε στην επιχείρηση και αφού απείλησε με μαχαίρι τον υπάλληλο, άρπαξε 1.500 ευρώ και σακούλες με τσιγάρα που η αξία τους ξεπερνά τις 8.000 ευρώ, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στη συνέχεια, ο δράστης, τράπηκε σε φυγή. Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεπόλια: Φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Ολλανδία: Σύγκρουση τρένου και εκτροχιασμός

Λύτρας για 12χρονη στον Κολωνό: Δέχεται ξεκάθαρες απειλές για την υπόθεση