Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο

Τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο, σε αγροτική περιοχή της Χαλκηδόνας, το πρωί της Τρίτης.

Η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και είναι δύσκολο να γίνει ακόμα και ο προσδιορισμός της ηλικίας της, σύμφωνα με το seleo.gr.

Στο σημείο που παραμένει από νωρίς το πρωί αποκλεισμένο, έχει κληθεί και ιατροδικαστής σε μια προσπάθεια να πέσει περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου της. Η γυναίκα βρέθηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, στη θέση του συνοδηγού.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες τα τραύματα στο κεφάλι της άτυχης γυναίκας προέρχονται από πυροβολισμό με κυνηγετική καραμπίνα.

Φωτογραφίες: thestival.gr

