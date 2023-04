Καρδίτσα

Καρδίτσα: Άντρας βρέθηκε νεκρός σε σπίτι με διαρροή υγραερίου

Η Πυροσβεστική κλήθηκε από περίοικους για έντονη οσμή υγραερίου στην περιοχή. Όταν εντόπισαν την πηγή του προβλήματος βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα.

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/4) ένας άνδρας ηλικίας 69 ετών σε μονοκατοικία επί της οδού Λ. Κατσαντώνη στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net η Π.Υ. Καρδίτσας κλήθηκε από περίοικους περί τις 21.30 στην ευρύτερη περιοχή για έντονη οσμή υγραερίου. Οι πυροσβέστες αναζητώντας την πηγή διαρροής έστρεψαν την προσοχή τους σε μια μονοκατοικία απ' όπου ουδείς απαντούσε.

Έτσι αφού οι πυροσβέστες έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους εισήλθαν, παρουσία της αστυνομίας, στο χώρο όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας ενώ στο σημείο υπήρχαν δύο φιάλες υγραερίου.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που βρισκόταν στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του με την Αστυνομία να έχει αναλάβει τη διερεύνησή του.

