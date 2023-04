Ηράκλειο

Ηράκλειο: Γιος χτύπησε την ηλικιωμένη μητέρα του

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενεικής βίας που απασχολούν τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σε σπίτι του Ηρακλείου ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε έναν γιο με την μητέρα του.

Μάλιστα, ο 49χρονος γιος δεν δίστασε να επιτεθεί στην 71χρονη χτυπώντας την στο πρόσωπο και το σώμα.

Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τον 49χρονο με τη μητέρα του να δηλώνει πως επιθυμεί την ποινική του δίωξη. Ωστόσο, η σύλληψή του έγινε αυτεπαγγέλτως ενώ ο ίδιος εξαιτίας ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει οδηγήθηκε στην Ψυχιατρική κλινική με εντολή εισαγγελέα.

