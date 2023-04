Ιωάννινα

Γιάννενα: νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε σε χωράφι ο εγγονός του.

Σε τραγωδία κατέληξε η αναζήτηση ενός άνδρα στα Ιωάννινα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός.

Πιο συγκεκριμένα, ο 78χρονος που τα ίχνη του αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη 29 Μαρτίου, εντοπίστηκε σήμερα λίγο πριν τις 15.00 δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του από τον εγγονό του σε χωράφι στο Πετσάλι. Στο σημείο μετάβησαν αστυνομικές συνάμεις και ιατροδικαστής.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος άνδρας είχε φύγει εκείνο το μεσημέρι από το σπίτι του στην Ανατολή και δεν επέστρεψε .Την επόμενη μέρα συγγενικό του πρόσωπο μετέβη στο ΑΤ Ιωαννίνων και δήλωσε την εξαφάνισή του.

Για την υπόθεση ενεργοποιήθηκε και η Γραμμή Ζωής ενώ όλες τις ημέρες αναζήτησής του μεγάλη ήταν η κινητοποίηση από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

