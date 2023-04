Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 28χρονο ληστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης λήστεψε ψιλικατζίδικο, ενώ λίγο νωρίτερα είχε επιχειρήσει να ληστέψει και υπάλληλο ξενοδοχείου.

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 28χρονο που λήστεψε τα ξημερώματα κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη και προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει ξενοδοχείο.

Όπως έγινε γνωστό, αρχικά με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου εισήλθε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου επιχείρησε να ληστέψει υπάλληλο, αλλά δεν τα κατάφερε κι έφυγε χωρίς λεία.

Δεν έμεινε όμως εκεί, αφού λίγη ώρα αργότερα κινήθηκε προς την οδό Ιων. Δραγούμη, όπου με αιχμηρό αντικείμενο αφαίρεσε 70 ευρώ από ψιλικατζίδικο.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί

Πάτρα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε ψαράδικο (εικόνες)