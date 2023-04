Αργολίδα

Ναύπλιο - Βιασμός ανηλίκου: Στον ανακριτή ο καθηγητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν στον άνδρα οι αστυνομικοί μετά από καταγγελία των γονιών του παιδιού.



Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 4 Απριλίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι τον τελευταίο μήνα, εντός της οικίας ανήλικου, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του

Οι γονείς του 15χρονου κατήγγειλαν τον φερόμενο ως δράστη στις Αρχές και υποστήριξαν ότι όλα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι τους την ώρα που ο 59χρονος παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών στο παιδί τους.

Σήμερα ο 59χρνος θα πέρασει την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφορεία - Τρόλεϊ: Νέα στάση εργασίας την Πέμπτη

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Κυψέλη: 24χρονη δέχθηκε σεξουαλική επίθεση έξω από το ΟΠΑ