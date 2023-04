Ιωάννινα

Αώος: Διάσωση ορειβατών που εγκλωβίστηκαν σε βράχους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ - καρέ η επιχείρηση διάσωσης ορειβατών, κινδύνεψε σοβαρά κατά τη διάρκεια εξερεύνησης των περιοχών γύρω από τον ποταμό Αώο.

Ζευγάρι Γερμανών ορειβατών κινδύνεψε σοβαρά κατά τη διάρκεια εξερεύνησης των περιοχών γύρω από τον ποταμό Αώο.

Ο άντρας και η γυναίκα φέρεται να ακολούθησαν διαδρομή που κατέληγε σε απότομο βράχο. Εκεί αποπροσανατολίστηκαν και κατέβηκαν σε απόκρημνο σημείο πλησίον της όχθης του ποταμού.

Όταν συνειδητοποίησαν πως οι δυνάμεις τους, αρχίζουν να τους εγκαταλείπουν κάλεσαν για βοήθεια το 112.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων και τους εντόπισαν πλησίον της Μονής Στομίου.

Οι πυροσβέστες που είναι εκπαιδευμένοι για συμβάντα σε ορμητικά νερά, κολύμπησαν στην απέναντι όχθη.

Δείτε βίντεο με τη διάσωση

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέσβης του Ισραήλ στον ΑΝΤ1: το “ευχαριστώ” στην Ελλάδα και η ενεργειακή συνεργασία

Καιρός: Νέα ψυχρή “εισβολή” σε όλη τη χώρα

Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό