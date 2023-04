Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Επίθεση με πέτρες εναντίον αστυνομικών

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από πορεία διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής βίας, η οποία ξεκίνησε από την Καμάρα.

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση με πέτρες εξαπέλυσε ομάδα περίπου 20 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, μπροστά από το τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ.

Νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιτεθεί με πέτρες εναντίον αστυνομικών, στο ίδιο σημείο.

