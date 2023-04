Μαγνησία

Βόλος: Δυο μεγάλα κρουαζιερόπλοια “έδεσαν” στο λιμάνι

Το κάθε ένα από αυτά μεταφέρει πολλές εκατοντάδες τουρίστες οι οποίοι περιδιαβαίνουν στο εμπορικό κέντρο του Βόλου και επισκέπτονται αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.

Δύο μεγάλα κρουαζιερόπλοια έχουν "δέσει" σήμερα, από το πρωί, στο λιμάνι του Βόλου μεταφέρονταw για άλλη μία φορά εκατοντάδες τουρίστες που επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα αξιοθέατα της περιοχής, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινά μία τουριστική σεζόν που στοχεύει να καταρρίψει όλα τα ρεκόρ του ελληνικού Τουρισμού.

Πρώτο κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου, στις 6.30 το πρωί, το κρουαζιερόπλοιο "Celestyal Crystal" με σημαία Μάλτας προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη και έφερε στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας 400 επιβάτες και 386 μέλη πληρώματος. Πρόκειται για τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Γαλλία και την Ισπανία, με το πλοίο τους να παραμένει στον Βόλο για 12 ώρες και με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα με προορισμό την Σαντορίνη.

Το δεύτερο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου είναι το "Vasco Da Gama", με σημαία Πορτογαλίας που έδεσε στις 7 το πρωί.

Το, πορτογαλικών συμφερόντων, κρουαζιερόπλοιο έφθασε στον Βόλο προερχόμενο από το Δικελί της Τουρκίας και μεταφέρει 850 περίπου επιβάτες και 490 μέλη πληρώματος. Οι επιβαίνοντες τουρίστες είναι κυρίως Ευρωπαίοι από την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Δανία, οι οποίοι περιδιαβαίνουν στο εμπορικό κέντρο του Βόλου και επισκέπτονται αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.

Το κρουαζιερόπλοιο "Vasco Da Gama" θα αποπλεύσει στις 7 το απόγευμα, έπειτα από παραμονή 12 ωρών, με προορισμό την Σκιάθο.

