Χανιά

Κρήτη: Καταδικάστηκε για ασέλγεια στην κόρη του από ηλικία 2,5 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο απέρριψε την αθωωτική πρόταση του εισαγγελέα και με ψήφους 6-1 έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο. Ποια ποινή του επιβλήθηκε.

Ένοχος κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων ο 51 χρόνων ξενοδοχοϋπάλληλος από το Ρέθυμνο για την υπόθεση ασέλγειας με θύμα την κόρη του, από το 2017 έως το 2018 όταν το κοριτσάκι ήταν μόλις 2,5 ετών.

Το δικαστήριο απέρριψε την αθωωτική πρόταση του εισαγγελέα και με ψήφους 6-1 έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο επιβάλλοντάς του ποινή 9 ετών κάθειρξης, δίνοντας στην έφεση αναστέλλουσα ισχύ.

Το κοριτσάκι φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά το διάστημα από το 2017 έως το Μάιο του 2018 όταν ήταν 2,5 έως 3,5 ετών, ενώ το καλοκαίρι του 2018 μίλησε στην μητέρα του.

Το γεγονός ότι το παιδί είχε παρενοχληθεί σεξουαλικά, επιβεβαίωσαν οι πραγματογνωμοσύνες των ειδικών ενώ στην κατάθεσή της η παιδοψυχίατρος υποστήριξε πως το παιδί έχει υποστεί ασέλγεια. Μετά την ολοκλήρωση της δίκης ο κατηγορούμενος προσέβαλε την απόφαση με έφεση και αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Ο ίδιος άνθρωπος, καταδικάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα για ενδοοικογενειακή βία με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος της συζύγου του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Πετράλωνα: επίθεση με πέτρες σε αστυνομικούς έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ