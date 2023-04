Εύβοια

Εύβοια: άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών (βίντεο)

Οι σκληρές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο προαύλιο Λυκείου στην Εύβοια, μεταξύ μαθητριών.

Ένα ακόμη περιστατικό σκληρής βίας στο σχολείο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά, μεταξύ μαθητριών στο προαύλιο ΕΠΑΛ στην Εύβοια.

Το συμβάν, έρχεται από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας, με τις σκληρές εικόνες να έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο. Από την επίθεση, τραυματίστηκε μια 15χρονη μαθήτρια, από συνομήλικη συμμαθήτριά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες o άγριος ξυλοδαρμός έγινε με αφορμή ένα αγόρι το κορίτσι που θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, το οποίο είναι μαθήτρια λυκείου από άλλο σχολείο χτύπησε τόσο πολύ την 15χρονη μαθήτρια του ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα να πέσει λιπόθυμη στο έδαφος.

Μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό οι καθηγητές βγήκαν αμέσως στο προαύλιο του σχολείου ενημέρωσαν τους γονείς του κοριτσιού και κάλεσαν το ασθενοφόρο. Η 15χρονη μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε στο σχολείο και φυσικά δεν ήταν το μόνο.

Πηγή: evima.gr

