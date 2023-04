Αργολίδα

Ναύπλιο - Βιασμός ανηλίκου: προφυλακιστέος ο καθηγητής

Τον δρόμο για τη φυλακή, πήρε ο 59χρονος καθηγητής, που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικου μαθητή.

Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος Αυστριακός από το Ναύπλιο, που κατηγορείται ότι βίασε ένα 15χρονο μαθητή του κατά τη διάρκεια μαθήματος.

Ο άνδρας κατηγορείται σύμφωνα με την δικογραφία της αστυνομίας για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να ασέλγησε σε 15χρονο μαθητή, κατά την διάρκεια του μαθήματος των Γερμανικών που έκανε στο σπίτι του θύματος.

