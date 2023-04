Φωκίδα

Λαμία: Άσπρισαν όλα από το χαλάζι σε 4 λεπτά! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Χάθηκαν” κάτω από το χαλάζι δρόμοι και καλλιέργιες στη Λαμία.

Σφοδρή χαλαζόπτωση εν μέσω άνοιξης σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχές της Λάρισας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο το χαλάζι ήταν τόσο πολύ και τόσο πυκνό ώστε χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να «ασπρίσουν» χωράφια στην περιοχή της Στίρφακας.

Η ισχυρή χαλαζόπτωση όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε ζημίες στις καλλιέργειες.

Ανάλογης έντασης χαλάζι έπεσε και σε άλλες περιοχές του Δήμου Λαμιέων, όπως στην Υπάτη, στο Ζηλευτό, αλλά και το Λιανοκλάδι, με το δρόμο να γίνεται άσπρος.

Πηγή: LamiaReport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόεδρος ΕΟΜ: Δεν υπάρχει κατάψυξη εγκεφάλου

Γιώργος Βουτσίνος: Πέθανε ο αστυνόμος “Βούρβαχης” στη “Λάμψη”

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο elite διαιτητής που θα διευθύνει το ντέρμπι των “αιωνίων”