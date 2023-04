Αχαΐα

Πάτρα: Εκτροχιάστηκε το ρομποτικό τρένο

Το ρομποτικό τρένο του ΟΣΕ εκτροχιάστηκε λίγα μέτρα από το σταθμό της Πάτρας.

Εκτροχιάστηκε το ρομποτικό τρένο του ΟΣΕ, από τις σιδηροδρομικές γραμμές της Πάτρας, σε μικρή απόσταση από το Σταθμό, στο πλαίσιο εργασιών.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 6/04/2023, όταν το τρένο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε εκτός τροχιάς λίγα μέτρα από τον σταθμό του ΟΣΕ, στην Όθωνος Αμαλίας.

Στο σημείο βρέθηκε γερανός που επανάφερε το τρένο στις γραμμές.

Σχεδόν μία εβδομάδα νωρίτερα, το ίδιο τρένο είχε εκτροχιαστεί και είχε έρθει αντιμέτωπο με οδηγό ΙΧ.

