Θεσσαλονίκη: Πατέρας επιτέθηκε σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας που χτύπησε το παιδί του

Με αλληλομηνύσεις κατέληξε το περιστατικό μεταξύ ενός πολίτη κι ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, που καταγγέλλεται ότι χτύπησε ανήλικο.

Πατέρας ανήλικου φέρεται να χτύπησε έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, επειδή ο δεύτερος επιτέθηκε με σκληρότητα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται και προκάλεσε διάσειση στον ανήλικο γιό του πρώτου, όταν αντιλήφθηκε ότι μαζί με άλλον ανήλικο, είχαν πάρει μια σακκούλα με κρέας, την οποία βρήκε παρατημένη δίπλα σε ένα παγκάκι, όπου - όπως εκ των υστέρων προέκυψε - την είχε ξεχάσει μια γυναίκα.

Το περιστατικό συνέβη στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ανήλικος (14-15 ετών) στην προσπάθειά του να ξεφύγει, γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε, με συνέπεια οι γονείς του να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, χωρίς να κρίνεται ανησυχητική η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, όπως οι γονείς του υποστηρίζουν, επικαλούμενοι και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, πλησίασε το παιδί λέγοντας του ότι ειναι κλέφτης και το έβαλε κάτω, πιέζοντας το σώμα του παιδιού με το πόδι του για αρκετά λεπτά, προκαλώντας του σωματιικές κακώσεις και κυρίως ψυχολογικά τραύματα.

Σε νοσοκομείο μετέβη αργότερα και ο 49χρονος αστυνομικός για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς ώρες μετά το περιστατικό, ο πατέρας του παιδιού τον συνάντησε σε κατάστημα όπου συχνάζει ο αστυνομικός και αφού ο 49χρονος παραδέχθηκε ότι εκείνος είχε χτυπήσει το παιδί, σύμφωνα με τις περιγραφές του οικογενειακού περιβάλλοντος του ανήλικου, ο πατέρας του έδωσε μια σφαλιάρα στον εκτός υπηρεσίας αστυνομικό..

Έπειτα από αλληλομηνύσεις, συνελήφθησαν τόσο ο 42χρονος πατέρας όσο κι ο αστυνομικός. Αργότερα, με προφορική εντολή Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι αμφότεροι και πλέον τις διαφορές τους καλείται να λύσει το δικαστήριο, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση.

