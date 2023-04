Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός αστυνομικού από πατέρα ανήλικου παραβάτη

Με αλληλομηνύσεις κατέληξε το περιστατικό μεταξύ ενός πολίτη κι ενός αστυνομικού, με αφορμή μικροπαραβατικότητα 15χρονου.

Πατέρας ανήλικου φέρεται να χτύπησε έναν αστυνομικό, επειδή ο δεύτερος επέπληξε τον γιο του πρώτου, όταν τον αντιλήφθηκε να κλέβει, μαζί με συνεργό του, μια σακούλα με προϊόντα μικρής αξίας από γυναίκα.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, ενώ, κατά πληροφορίες, ο ανήλικος (15 ετών) στην προσπάθειά του να ξεφύγει, γλίστρησε και έπεσε, με συνέπεια οι γονείς του να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, χωρίς να κρίνεται ανησυχητική η κατάσταση της υγείας του. Σε νοσοκομείο μετέβη και ο 49χρονος αστυνομικός για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Έπειτα από αλληλομηνύσεις, συνελήφθησαν τόσο ο 42χρονος πατέρας όσο κι ο αστυνομικός. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δύο άντρες και τις διαφορές τους καλείται τώρα να λύσει η Δικαιοσύνη.

