Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Την καταδίκη 4 γιατρών για τον θάνατο 18χρονου ζήτησε ο εισαγγελέας

Η οικογένεια του 18χρονου που έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο, κατηγορεί 21 ιατρούς για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σημαντική εξέλιξη είχαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στο Αγρίνιο, όπου κατηγορούνται 21 ιατροί του νοσοκομείου Αγρινίου για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 18χρονου Σπύρου Μπάθα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από σχεδόν έξι χρόνια, μετά από τροχαίο στην Εθνική Οδό, στο ύψος του κόμβου Παναιτωλίου.

Η οικογένεια του Σπύρου Μπάθα κατηγορεί 21 ιατρούς για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφού θεωρεί ότι από λάθη και παραλήψεις τους έχασε τη ζωή του ο 18χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την 25η Μαΐου 2017 έχοντας τις αισθήσεις του και ενώ οι υγειονομικοί παρουσιάζονταν καθησυχαστικοί προς την οικογένεια, εν τέλη ξεψύχησε στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karvasaras.gr, στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, η εισήγηση της Εισαγγελέως είναι να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία από αμέλεια οι τέσσερις από τους 21 ιατρούς που κατηγορούνται.

Πλέον αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια της δίκης με τις αγορεύσεις των συνηγόρων, ενώ με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται τις επόμενες ημέρες και η απόφαση του δικαστηρίου για μία από τις υποθέσεις που συγκλόνισε το Αγρίνιο.

