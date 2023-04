Χίος

Χίος: 23χρονος μετέφερε κάνναβη και λαθραία τσιγάρα στη βαλίτσα του

Ακατέργαστη κάνναβη αλλά και λαθραία τσιγάρα έφερε στις αποσκεύες 23χρονος που κατέφθασε στη Χίο όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ελέγχων της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, στη σύλληψη ενός 23χρονου αλλοδαπού προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) σε συνεργασία με στελέχη του γραφείου ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Χίου για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών (Ν. 4139/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001).

Ειδικότερα, σε διενεργούμενο έλεγχο κατά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στον λιμένα Χίου, προερχόμενο από τον λιμένα Πειραιά, εντοπίστηκε ο ανωτέρω να κατέχει εντός της χειραποσκευής του, μία (01) πλαστική συσκευασία η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους δώδεκα γραμμαρίων (12gr) και τριάντα οκτώ (38) πακέτα τσιγάρων, τα οποία στο σύνολο τους δεν έφεραν την ένσημη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ως άνω ανευρεθέντα.

