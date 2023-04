Λέσβος

Λέσβος: γυναίκα απανθρακώθηκε καίγοντας κλαδιά

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη Λέσβο, όταν μια νεαρή γυναίκα προσπαθησε να κάψει κλαδιά.

Τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου στα Μιστεγνά της Λέσβου.

Μια γυναίκα περίπου 30 χρόνων βρήκε τραγικό θάνατο στη διάρκεια εργασιών καύσης κλαδιών σε αγροτική περιοχή, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η άτυχη γυναίκα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η 30χρονη, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, με αυτοκίνητο στην πλατεία του χωριού καθώς η πρόσβαση για ασθενοφόρο στην αγροτική περιοχή ήταν αδύνατη.

Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

