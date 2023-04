Ιωάννινα

Ιωάννινα - Οπαδική βία: σε κρίσιμη κατάσταση ο 30χρονος

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 30χρονος μετά την άγρια συμπλοκή στα Ιωάννινα.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε δρόμο των Σεισμοπλήκτων, στα Ιωάννινα.

Όλα έγιναν μέσα σε δύο λεπτά, όταν τρία οχήματα στα οποία επέβαιναν επτά άτομα σταμάτησαν και μόλις κατέβηκαν από αυτά κατευθύνθηκαν σε ένα τέταρτο όχημα και με τα στυλιάρια που κρατούσαν στα χέρια επιτέθηκαν στους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, με τις εικόνες που κατέγραψε κάμερα να είναι συγκλονιστικές.

Από αυτούς, ένας 30χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ, καθώς φέρει σύμφωνα με πληροφορίες βαριές κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις. μετά και την άμεση επέμβαση των γιατρών του πανεπιστήμιακου νοσοκομείου οι οποίοι χωρίς να χάσουν χρόνο τον μετέφεραν στο χειρουργείο.

Η ζωή του δεύτερου τραυματία δεν διατρέχει κίνδυνο νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους καθώς χρειάζεται παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι αστυνομικοί στα Ιωάννινα έχουν προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις. Οι τέσσερις αφορούν τους δράστες της επίθεσης ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι τρεις οι οποίοι αναζητούνται. Όλοι τους ήταν από 19 έως 30 ετών.

Από τις Αρχές, συνελήφθησαν και τα τέσσερα θύματα. Οι δύο εξ αυτών νοσηλευόνται φρουρούμενοι.

