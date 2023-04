Ηράκλειο

Ηράκλειο: άνδρας ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροσκάφος στην Αθήνα.

Εργατικό ατύχημα συνέβη στην Κρήτη, όταν ένας άνδρας, ακρωτηρίασε το δάχτυλό του, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 57χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένο αντίχειρα.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο και έτσι μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο ΚΑΤ.

