Τρίκαλα

Τρίκαλα: Τροχαίο με εγκατάλειψη ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αβοήθητη άφησε στο δρόμο την ανήλικη ο οδηγός που την παρέσυρε.

Ένας οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 15χρονη με μοτοποδήλατο.

Το κορίτσι παρασύρθηκε στην περιοχή του Πύργου και ο οδηγός την άφησε αβοήθητη στο σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου διαπιστώθηκε ότι, είχε τραυματιστεί ελαφρά.

Την ίδια ώρα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος και συνελήφθη λίγο αργότερα και πλέον θα έρθει αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Πηγή: trikalanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα - Οπαδική συμπλοκή: Προπηλάκισαν τους συλληφθέντες

Οι ρυθμίσεις 72 και 120 δόσεων με παραδείγματα

Σταϊκούρας σε δήμαρχο Λαμίας: Πήρατε απόδειξη κύριε;