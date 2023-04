Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν την κάνναβη, αλλά συνελήφθησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση για τη σύλληψη εμπλεκομένων σε δοσοληψία ναρκωτικών.

(εικόνα αρχείου)

Τρία άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στον Δενδροπόταμο από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν, σε παράλληλη οδό της Εθνικής Οδού στο ύψος Δενδροποτάμου, δύο 42χρονους Έλληνες, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ο συνοδηγός του οχήματος έριξε στο έδαφος μία σακούλα με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1.020 γραμμαρίων ενώ στη συνέχεια προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει πεζός.

Σε έλεγχο που ακολούθησε σε σπίτι 31χρονου Έλληνα, ο οποίος αναζητείται, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, όπου οι συλληφθέντες είχαν προμηθευτεί νωρίτερα την κάνναβη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροδέμα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 16,25 γραμμαρίων, ένα πιστόλι αερίου και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, ως προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών.

Έξω από το σπίτι εντοπίστηκε και συνελήφθη 51χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι που διαμένει στην ίδια οικοδομή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροδέμα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 27,07 γραμμαρίων, μία εύχρηστη ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο, με το οποίο πραγματοποιούσε τις παράνομες συναλλαγές του.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης - Σκουρλέτης: το αρνί, το “Καλάθι”, ο Ραγκούσης και το νερό

Μητσοτάκης: Καθήκον η παραγωγή έργου μέχρι την τελευταία ημέρα

Ιωάννινα - Οπαδική συμπλοκή: Προπηλάκισαν τους συλληφθέντες