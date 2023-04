Ιωάννινα

Εγνατία Οδός: φωτιά σε λεωφορείο με μαθητές (εικόνες)

Πανικός προκλήθηκε από φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, οι οποίοι επέστρεφαν από εκδρομή.

Φωτιά ξέσπασε μέσα σε λεωφορείο που μετέφερε 52 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά την έξοδο της Εγνατίας προς το Μέτσοβο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του λεωφορείου.

Άμεσα ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και ειδοποίησε την πυροσβεστική.

Οι μαθητές, οι οποίοι είχαν πάει εκδρομή κατέβηκαν με ασφάλεια από το λεωφορείο, ενώ όχημα της πυροσβεστικής από το Μέτσοβο επιχείρησε την κατάσβεση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή οι μαθητές από τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται ασφαλείς στο Μέτσοβο.

Πηγή εικόνων: epiruspost.gr