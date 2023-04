Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστής απείλησε υπάλληλο φαρμακείου με μεταλλική ράβδο

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη.

Ληστεία υπό την απειλή μεταλλικής ράβδου σημειώθηκε νωρίτερα σε φαρμακείο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 15:00, ένας άντρας μπούκαρε στο φαρμακείο και αφού απείλησε υπάλληλο με τη μεταλλική ράβδο, άρπαξε μετρητά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛ.ΑΣ. η οποία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαρίας.

Πηγή: Thestival.gr

