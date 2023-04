Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πυροβολισμοί σε μάντρα με οικοδομικά υλικά

Πληροφορίες ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ. Πού στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες το πρωί όταν άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε αγροτική αυτοκίνητο σταμάτησαν μπροστά από μία μάντρα οικοδομικών υλικών και άνοιξαν πυρ εναντίον της, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και να ειδοποιούν τις αρχές.

Άνδρες της αστυνομίας προχώρησαν σε μία πρώτη αυτοψία στον χώρο όπου βρήκαν κάλυκες οι οποίες πιθανότατα παραπέμπουν σε χρήση καλάσνικοφ.

Η είσοδος της επιχείρησης φέρει ζημιές, ενώ ήδη οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος από παρακείμενες επιχειρήσεις.

Οι έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση, ενώ δεν αποκλείεται το γεγονός πως σε λίγα 24ωρα θα υπάρχουν εξελίξεις.

