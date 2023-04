Πιερία

Τροχαίο με θύμα 23χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο με έναν 23χρονο νεκρό και τραυματία έναν 22χρονο. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Θανατηφόρα κατάληξη είχε για 23χρονο, τροχαίο που σημειώθηκε στη 1.20 τα ξημερώματα, στην πόλη της Κατερίνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος ξέφυγε από το οδόστρωμα, προσκρούοντας διαδοχικά σε κολονάκια σήμανσης και δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο ίδιο όχημα επέβαινε 22χρονος, ο οποίος υπέστη τραύματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο νεαρών χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούνται από την Τροχαία Κατερίνης.

Πραγματοποιήθηκε #απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, έπειτα από εκτροπή του οχήματος στην Κατερίνη Πιερίας. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 9, 2023

ΝΒΑ - Μπακς: “Αυλαία” με ήττα και θετικό Θανάση Αντετοκούνμπο