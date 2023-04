Θεσσαλονίκη

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: “Ο αστυνομικός έριξε το παιδί μου κάτω και το πατούσε επί 4 λεπτά” (βίντεο)

Τι καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου για το περιστατικό με τον αστυνομικό. Τι υποστήριξε ο ίδιος. Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας.



Μια διαφορετική εκδοχή από όσα είχαν γίνει γνωστά την περασμένη Πέμπτη, αναφορικά με το περιστατικό τραυματισμού του ανήλικου παιδιού της από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, στον οποίο αργότερα επιτέθηκε ο πατέρας του 15χρονου, έδωσε η μητέρα του έφηβου, μιλώντας στο Ant1news.gr αλλά και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, με το παιδί να εξακολουθεί να νοσηλεύεται σύμφωνα με την ίδια, στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την μητέρα το παιδί της είναι σε ισχυρό σοκ, είναι τρομοκρατημένο και έχει υποστεί κάκωση στο κεφάλι.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός προπηλάκισε τον 15χρονο γιο της και όπως είπε τον είχε κρατημένο κάτω επί 4 λεπτά με το γόνατό του. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο αστυνομικός τον χτυπούσε και τον φώναζε κλέφτη, καθώς και ότι του έλεγε υποτιμητικά σχόλια για την καταγωγή του.



Σύμφωνα με την μητέρα ο αστυνομικός το παραδέχτηκε και είπε ότι αυτή είναι η δουλειά του.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της μητέρας Πέτρος Θεοδώρου, είπε ότι ο αστυνομικός ισχυρίζεται ότι το παιδί έπεσε και χτύπησε. Ωστόσο, όπως είπε υπάρχουν μάρτυρες που είδαν τι συνέβη.



Ο κ. Θεοδώρου ανέφερε ότι το παιδί βρήκε μια σακούλα με κρέας, την πήρε και την άφησε λίγο πιο κάτω. Όπως υποστήριξε ο δικηγόρος, ο Αστυνομικός ακινητοποίησε το παιδί, ενώ φορούσε πολιτικά, και τον πέταξε κάτω.



Στην συνέχεια ο κ. Θεοδώρου είπε ότι ο 15χρονος κάλεσε την μητέρα του, της είπε τι είχε συμβεί και εκείνη έσπευσε στο σημείο και ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό, ενώ ειδοποιήθηκε και ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος όταν έφτασε στο σημείο δεν ήξερε την ιδιότητά του ανθρώπου αυτού.

Αλληλομηνύθηκαν και υπήρξε συμπλοκή, ανέφερε ο κ. Θεοδώρου.