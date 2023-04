Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο άτομα εισέβαλαν στο χώρο μετά τα μεσάνυχτα και με την απειλή μαχαιριού απέσπασαν τις εισπράξεις.

Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα, σε ψιλικατζίδικο επί της οδού Ιασωνίδου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στην επιχείρηση και υπό την απειλή μαχαιριού κατά υπαλλήλου, απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Πηγή: thestival.gr