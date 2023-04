Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κατέληξε η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή

Η άτυχη γυναίκα έδινε μάχη για τη ζωή της, επί 17 μέρες στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 88χρονη γυναίκα που είχε παρασυρθεί από μηχανή στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost η άτυχη γυναίκα χθες, μετά από 17 μέρες παραμονής στο ΠΑΓΝΗ, υπέκυψε στα τραύματά της και άφησε την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος τους συγγενείς και φίλους της.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 24 Μαρτίου, το απόγευμα, στην οδό Ιτάνου και Μονής Πρέβελης όταν ο νεαρός οδηγός μιας μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε δύο γυναίκες την ώρα που προσπαθούσαν να διασχίσουν το δρόμο.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ο οδηγός της μηχανής, η 88χρονη και η 81χρονη Ρωσίδα.

