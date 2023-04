Μαγνησία

Βόλος: πετούσε φόλες από το παράθυρο του αυτοκινήτου του

Ο άνδρας, πέταξε φόλα από το παράθυρο του αυτοκινήτου του και σκότωσε έναν σκύλο.

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου 56χρονος από τον Αλμυρό, ο οποίος τον Σεπτέμβρη του 2022 είχε προκαλέσει το θάνατο αδέσποτου σκύλου στην περιοχή, ρίχνοντας φόλα.

Ο 56χρονος κατηγορείται για το κακούργημα της θανάτωσης ζώου, καθώς στις 16/9/22 οδηγώντας το ΙΧ αυτοκίνητό του στην περιοχή του Αλμυρού, πέταξε από το παράθυρο του οχήματός του φόλα τυλιγμένη σε χαρτοπετσέτα. Το άτυχο ζώο έφαγε το αντικείμενο και πέθανε μετά από μόλις 20 λεπτά, ενώ σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση κτηνιάτρου, ο θάνατος του οφειλόταν σε δηλητηρίαση.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού κλειστού κυκλώματος καταγραφής, το οποίο υπήρχε εγκατεστημένο στο σημείο, ενώ του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

