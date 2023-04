Χανιά

Χανιά - φωτιά σε σπίτι: στη ΜΕΘ με σοβαρά εγκαύματα ο ένοικος

Ο άτυχος άνδρας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης στα Χανιά όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν σε ένα διαμέρισμα ξέσπασε πυρκαγιά με τους γείτονες να ειδοποιούν έντρομοι τις αρχές.

Ο 63χρονος ένοικος του διαμερίσματος δεν πρόλαβε να βγει από το σπίτι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων

Νοσηλεύεται στην ΜΕΘ

Ο άτυχος 63χρονος φέρει σοβαρά τραύματα β’ βαθμού σε αρκετά σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων με τους γιατρούς να τον σταθεροποιούν και να τον διασωληνώνουν.

Ο 63χρονος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου με τους γιατρούς να κρίνουν την κατάστασή του ιδιαίτερα σοβαρή.

