Κτηνωδία στον Τύρναβο: Πυροβόλησε εξ επαφής αδέσποτο σκυλάκι

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας στον Δήμο Τυρνάβου, καθώς άγνωστος τραυμάτισε σοβαρά αδέσποτο σκυλάκι πυροβολώντας το εξ επαφής με κυνηγετικό όπλο.



Σύμφωνα με πληροφορίες από το larissanet.gr το άτυχο σκυλάκι πυροβολήθηκε στο κεφάλι στον Αμπελώνα Τυρνάβου στις 2.15 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας 10 Απριλίου.

Ο αδέσποτος σκύλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με την ακτινογραφία να εντοπίζει σκάγια από κυνηγετικό όπλο.

Μάλιστα, για το άτυχο ζώο κατατέθηκε μήνυση στο Α.Τ. Τυρνάβου από τον Δήμο Τυρνάβου.

Η ανακοίνωση του Δήμου



Μήνυση υπέβαλε ο Δήμος Τυρνάβου σχετικά με ένα ποινικά κολάσιμο αλλά κυρίως άκρως απεχθές περιστατικό κακοποίησης ζώου.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε από κατοίκους του Αμπελώνα άγνωστος δράστης τραυμάτισε σοβαρότατα αδέσποτο σκυλάκι (τσιπαρισμένο από τον Δήμο) καθώς το πυροβόλησε εξ επαφής με όπλο.

Ο Δήμος Τυρνάβου, σε εκτέλεση της πάγιας θέσης του Δημάρχου Γιάννη Κόκουρα για μηδενική ανοχή σε περιστατικά κακοποίησης ζώων, προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και τέτοιες απάνθρωπες συμπεριφορές να εκλείψουν στο μέλλον».

