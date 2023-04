Μαγνησία

Βόλος: Απανθρακώθηκε μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά που ξέσπασε (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου μετά από κλήση που δέχθηκαν για φωτιά σε μονοκατοικία στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας, όπου μάλιστα μέσα βρισκόταν άνθρωπος.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν τρία υδροφόρα οχήματα και δύο βοηθητικά με συνολικά 10 άτομα πλήρωμα.

Για αρκετή ώρα οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες ενώ ο ιδιοκτήτης του σπιτιού βρέθηκε απανθρακωμένος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας, γύρω στα 45, που έμενε μόνος του στο σπίτι.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Θησέως κάθετα στην οδό Ολυμπιάδος, ενώ η προσέγγιση από πλευράς πυροσβεστικής αποδείχθηκε δύσκολη λόγω της στενότητας του δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα στη σόμπα, ενώ οι φλόγες είχαν τυλίξει κουζίνα και χωλ. Στο σπίτι υπήρχαν πολλά απορρίμματα και παλιά αντικείμενα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

