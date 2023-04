Ηλεία

Πύργος: Υπόθεση μαστροπείας και βιασμού ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος «Κολωνός» φαίνεται πως αποκαλύφθηκε στον Πύργο Ηλείας. Πώς διαπιστώθηκε η υπόθεση.

Μία σοβαρή υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, καθώς μετά από τυχαίο αστυνομικό έλεγχο, αποκαλύφθηκε -όπως όλα δείχνουν- υπόθεση μαστροπείας, βιασμού και ασέλγειας ανήλικης επί πληρωμή.

Εμπλεκόμενοι, προς το παρόν, δύο άνδρες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης εντόπισαν σε γειτονιά του Πύργου τον αλλοδαπό να κινείται και να συμπεριφέρεται ύποπτα, ενώ λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και το δεύτερο άτομο - ημεδαπός - καθώς και μια ανήλικη ΡΟΜΑ.

Ο νεαρός Έλληνας, αρκετά γνωστός στον Πύργο και με συχνά παραβατική συμπεριφορά φέρεται να έκλεινε ραντεβού για να εκδίδει την ανήλικη σε διάφορους άντρες. Στην προκειμένη περίπτωση ο νεαρός φέρεται να κανόνισε το ραντεβού ανάμεσα στον αλλοδαπό και την ανήλικη, στο σπίτι του πρώτου, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αντιλήφθηκαν πως βρίσκονται μπροστά σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση με πιθανές προεκτάσεις και άλλους εμπλεκόμενους και προσήγαγαν τους υπόπτους. Την υπόθεση στη συνέχεια ανέλαβαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φτάσει σε σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.

Το κορίτσι που αναμένεται να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο, φέρεται να υποστήριξε πως αυτό δεν είναι το πρώτο ραντεβού που είχε με τον αλλοδαπό και πως εξαναγκάστηκε σε σεξουαλική επαφή μαζί του. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Οι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Ηλείας.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ” πίσω από τις κάμερες (εικόνες)

Τροχαίο στον Άλιμο: Συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα

ΗΠΑ – Διαρροή εγγράφων: Τι περιέχουν τα απόρρητα αρχεία