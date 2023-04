Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τραυμάτισε με μαχαίρι άνδρα μέσα στο ΑΠΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας άνδρας εντός του campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στο λαιμό έναν 35χρονο, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο ίδιος. Ο δράστης κατάφερε επιπόλαια τραύματα στο θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και διεξάγουν αυτήν την ώρα έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο τραυματίας μετέβη σε εφημερεύον νοσοκομείο.

πηγή εικόνας; thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Μετά τις εκλογές ενδεχόμενη συζήτηση με την Τουρκία - Εξελίξεις το 2023 για την ΑΟΖ με Αλβανία

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο