Ελαιοχρωματιστής εξαπάτησε ηλικιωμένη με άνοια και “άρπαξε” το σπίτι της

Γυναίκα μήνυσε ελαιοχρωματιστή ότι εκμεταλλευόμενος την άνοια της μητέρας της της έβαψε το σπίτι, αλλά μετά της το πήρε για μόλις 10.000 ευρώ.

Από το 2019 ο ελαιοχρωματιστής επισκεπτόταν το σπίτι για μερεμέτια και μετά τον θάνατο της 80χρονης, η κόρη της αντιλήφθηκε ότι τον Μάρτιο του 2022 το σπίτι είχε μεταβιβαστεί στην κόρη του ελαιοχρωματιστή. Της το μεταβίβασε μάλιστα ο γιος του ελαιοχρωματιστή που είχε σχετικό πληρεξούσιο από την 80χρονη.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, η πώληση έγινε για μόλις 10.000 ευρώ ενώ το διαμέρισμα έχει αντικειμενική αξία 70.000 ευρώ και εμπορική πάνω από 100.000 ευρώ καθώς πρόκειται για ρετιρέ στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η κόρη της 80χρονης έχει υποβάλλει μήνυση και έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για ακύρωση της μεταβίβασης.

