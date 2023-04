Ηράκλειο

Τροχαίο - Κρήτη: Διασωληνωμένος 30χρονος ντελιβεράς

Ο 30χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Πώς συνέβη το τροχαίο.

(εικόνα αρχείου)

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ένας 30χρονος άνδρας μετά από τροχαίο ατύχημα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν ο 30χρονος ντελιβεράς την ώρα που κινούνταν με το δίκυκλό του στη λεωφόρο Παρλαμά στο Ηράκλειο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες αφού του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες τον μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ με τους γιατρούς να τον διασωληνώνουν και να τον εισάγουν στην ΜΕΘ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πηγή: cretapost.gr

