Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι προσπάθησαν να ληστέψουν ψιλικατζίδικο με αεροβόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ιδιοκτήτες του ψιλικατζίδικου πάλεψαν με τον επίδοξο ανήλικο ληστή και τον ακινητοποίησαν.

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλοι ανήλικοι προσπάθησαν να ληστέψουν κατάστημα ψιλικών στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ο ένας εξ αυτών ακινητοποιήθηκε από τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, όταν εκείνοι αντέδρασαν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Τελικά, οι ανήλικοι δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Θερμαϊκού, ενώ όπως προέκυψε, πρόκειται για δύο αδέλφια 17 και 15 ετών.

Όλα έγιναν το βράδυ της Μ. Πέμπτης, όταν οι δράστες, κρατώντας αεροβόλο όπλο ο πρώτος και μαχαίρι ο δεύτερος, έφτασαν στο ψιλικατζίδικο.

Ο 15χρονος έμεινε έξω, κρατώντας «τσίλιες», ενώ ο 17χρονος αδελφός του εισέβαλε στο κατάστημα, όπου υπό την απειλή του αεροβόλου όπλου, αξίωσε από το αντρόγυνο των ιδιοκτητών του, να του δώσουν τα χρήματα από το ταμείο. Το ζευγάρι όμως αντέδρασε και κατάφερε έπειτα από πάλη να τον ακινητοποιήσει. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν τον 17χρονο, ενώ λίγο ώρα αργότερα πέρασαν χειροπέδες και στον μικρότερο αδελφό του.

Με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: H Εύα Καϊλή αποφυλακίστηκε με “βραχιολάκι” και όρους

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές

Τροχαίο - Κρήτη: Διασωληνωμένος 30χρονος ντελιβεράς