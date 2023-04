Ροδόπη

Τροχαίο - Κομοτηνή: Νεκρός 20χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο νεαρός. Στο νοσοκομείο ο 17χρονης συνεπιβάτης. Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.



Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του κι ένας 17χρονος τραυματίστηκε, ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε την Μεγάλη Πέμπτη, στην Κομοτηνή.

Το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό έναν 50χρονο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ο 20χρονος με συνεπιβάτη τον 17χρονο.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

