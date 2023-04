Θεσπρωτία

Ρομά εκβίαζε ζευγάρι με όπλο να του δώσουν 20000 ευρώ

Φόβος και τρόμος για ένα αντρόγυνο από τον οικισμό Ρομά των Διαβατών είχε γίνει 35χρονος, που προφασιζόμενος ασήμαντη αφορμή αξίωνε εκβιαστικά επί σειρά ημερών να του καταβάλουν 20.000 ευρώ.

Ο δράστης - σύμφωνα με την Αστυνομία - απέστειλε κατ' επανάληψη στο κινητό τηλέφωνο του ζευγαριού βιντεοληπτικό υλικό με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο, ενώ δεν δίστασε να «επισκεφθεί» τα θύματά του στο σπίτι τους, απειλώντας τη γυναίκα με πιστόλι, πυροβολώντας με όπλο στον αέρα για εκφοβισμό και προκαλώντας φθορές.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ο 35χρονος εντοπίστηκε στον Εύοσμο από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών Θεσσαλονίκης και συνελήφθη μετά από καταδίωξη, αφού προσπάθησε να διαφύγει πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για απόπειρα εκβίασης, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

