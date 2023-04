Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα η 63χρονη που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητό της

Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Φέρεται να κατέρρευσε όταν άκουσε για το πρόστιμο των 40.500 ευρώ.



Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγείται τις επόμενες ώρες η 63χρονη Ρωσίδα που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητό της στην περιοχή των Πατελών στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα περιστατικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 63χρονη που εργάζεται σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων, ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει κακό στον σκύλο, ο οποίος χειρουργήθηκε και είναι εκτός κινδύνου.

Όπως φέρεται να είπε η γυναίκα, η οποία μένει στην περιοχή και κατευθυνόταν στο σπίτι της την ώρα του περιστατικού, είδε τον σκύλο, έκοψε ταχύτητα, θεώρησε, όμως, ότι ο σκύλος είχε φύγει από τη μέση του δρόμου και μπορούσε να περάσει χωρίς να τον χτυπήσει.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, όταν άκουσε τα ουρλιαχτά της ιδιοκτήτριας του σκύλου, πανικοβλήθηκε, γι' αυτό και έφυγε από το σημείο.

Στην 63χρονη έχει επιβληθεί πρόστιμο ύψους 40.500 ευρώ για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς με την γυναίκα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να καταρρέει στο άκουσμα του ύψους του προστίμου.

Η ίδια εμφανίζεται συντετριμμένη και αισθάνεται πως στιγματίστηκε από το περιστατικό καθώς σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

