Ηράκλειο: Έπεσαν σοβάδες σε κέντρο που φιλοξενούνται ανήλικα κορίτσια

Τα ανήλικα κορίτσια φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχείο.

Τον δικό τους Γολγοθά βιώνουν τα ανήλικα κορίτσια που φιλοξενούνται αυτήν την περίοδο στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτήριο που στεγάζει την συγκεκριμένη δομή στον Πόρο Ηρακλείου υπέστη σοβαρά κτιριακά προβλήματα καθώς έπεσαν σοβάδες με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλο για διαμονή.

Στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας φιλοξενούνταν περίπου 20 ανήλικα κορίτσια τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους για διάφορους λόγους.

Άμεσα χρειαζόταν να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο με τους υπεύθυνους να έρχονται σε συνεννόηση με την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου και βρέθηκε μία προσωρινή λύση τα ανήλικα κορίτσια να μείνουν σε ξενοδοχεία της πόλης.

Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν παρέμβει βουλευτές του νομού Ηρακλείου ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου που βρίσκεται στον Πόρο.

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα των παιδιών με δημοσιογραφικές πηγές να κάνουν λόγο πως έχει βρεθεί ένας χώρος όπου μπορούν να φιλοξενηθούν τα κορίτσια έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Πάντως, το σίγουρο είναι πως τα 20 ανήλικα παιδιά θα παραμείνουν στα ξενοδοχεία για τις διακοπές του Πάσχα.

πηγή: cretapost.gr

