Πρέβεζα: Έσπασαν 2000 μπότια στην Πρέβεζα για να ξορκίσουν το κακό (εικόνες)

Η γιορτή έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και προσδίδει την πλέον πασχαλινή ατμόσφαιρα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Το έθιμο της πρώτης Ανάστασης τηρήθηκε φέτος στην Πρέβεζα με εκατοντάδες κόσμου να πλημμυρίζει το ιστορικό κέντρο.

Για μια ακόμη χρονιά το έθιμο προσέλκυσε πλήθος τουριστών οι οποίοι επέλεξαν να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα στην περιοχή.

Το έθιμο, με τα μπότια αν και είχε ξεκινήσει από τους καταστηματάρχες του Σαϊτάν Παζάρ, του γραφικότερου στενού της πόλης, η αναβίωση του επεκτάθηκε σε όλο το ιστορικό κέντρο, με τη συνεργασία του συλλόγου των καταστηματαρχών και του Δήμου.

Μόλις η καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους σημάνει χαρμόσυνα την πρώτη Ανάσταση δεκάδες πήλινα αντικείμενα, τα μπότια, σπάζουν στο πλακόστρωτο, στέλνοντας έτσι το μήνυμα της ζωής απέναντι στο θάνατο.

Το έθιμο έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας όταν προκειμένου οι χριστιανοί να κρατήσουν μακριά τους τούρκους, έριχναν στο Σαϊτάν Παζάρ (από τότε και το όνομα) αυτοσχέδιες κροτίδες.

