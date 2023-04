Λευκάδα

Λευκάδα: Έσπασαν τα “κομμάτια” υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόλις σημάνει η πρώτη καμπάνα του Μεγάλου Σαββάτου, οι λευκαδίτισσες νοικοκυρές στα σοκάκια «ρίχνουν το κομμάτι», δηλαδή πετάνε από ψηλά και σπάνε με κρότο κάποιο παλιό πήλινο «αγγειό» (πιάτο, σκουτέλα, μπότη, πνιάτα κτλ).



Μόλις σημάνει η πρώτη καμπάνα του Μεγάλου Σαββάτου, οι Λευκαδίτισσες νοικοκυρές στα σοκάκια σπάνε ένα παλιό πήλινο ενώ η Φιλαρμονική παιανίζει στους δρόμους της πόλης

Το έθιμο σχετίζεται με την ψαλμική φράση, που αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού: «Και συντρίψεις αυτούς ως σκεύη κεράμεως».

Έτσι και φέτος, το έθιμο τηρήθηκε στην πόλη της Λευκάδας, που φέτος «βουλιαξε» από κόσμο.

Η Φιλαρμονική του νησιού πέρασε από την Κεντρική Αγορά της πόλης και την Κεντρική Πλατεία παιανίζοντας το «Εωθινό» ενώ οι επισκέπτες έσπασαν πήλινα «κομμάτια».

πηγή βίντεο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας