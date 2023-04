Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δύο κοπέλες στο νοσοκομείο, η μία σοβαρά (εικόνες)

Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή που επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες.

Τροχαίο ατύχημα με δύο κοπέλες τραυματισμένες σημειώθηκε στις 03:30 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στην οδό Λαγκαδά, στο ύψος της συμβολής με Αγίου Νέστορος, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Από τη σύγκρουση ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου με δίκυκλη μοτοσικλέτα τραυματίστηκε σοβαρά η συνεπιβάτιδα του δικύκλου και πιο ελαφρά η οδηγός της μηχανής.

Τις δύο νεαρές γυναίκες παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τις μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

