Ηράκλειο: Ζευγάρι “πλακώθηκε” μέσα στο αυτοκίνητο και κατέληξε με χειροπέδες

Τι έγινε μέσα στο αυτοκίνητο του ζευγαριού, έξω από το σπίτι τους, την Κυριακή του Πάσχα και είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δυο.

Συνελήφθησαν και αλληλομηνύθηκαν δύο σύζυγοι στο Ηράκλειο, μετά από έντονο ενδοοικογενειακό επεισόδιο που έλαβε χώρα αργά χθες το βράδυ, μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Το ζευγάρι, η γυναίκα 48 ετών και ο άνδρας 52, βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους, έξω από το σπίτι τους, στις 11.00 το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα όταν ο καβγάς φούντωσε για καλά.

Σύμφωνα με την 48χρονη, ο σύζυγός της αρχικά και την εξύβρισε και την απείλησε, και στη συνέχεια χειροδίκησε σε βάρος της, χτυπώντας την στο πρόσωπο, προκαλώντας της αιματώματα στα μάγουλα. Μάλιστα είπε στους αστυνομικούς ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο άντρας της την χτυπούσε.

Από την πλευρά του ο 52χρονος υποστήριξε ότι και η σύζυγός του τον χτύπησε στο πρόσωπο, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Το ζευγάρι συνελήφθη για ενδοικογενειακή βία, αντάλλαξαν μηνύσεις ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

