Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική

Ένας 42χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο τα ξημερώματα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 2,5 χιλιόμετρο της νέας επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών - Κασσάνδρας, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 42χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

